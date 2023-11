Mon employeur doit-il payer mes transports si je deviens handicapé ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu, une question sur l'aménagement de poste d'un salarié handicapé. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Mon employeur doit-il payer mes transports pour venir au travail si je deviens handicapé au cours de ma carrière ?

Pas automatiquement. "C’est vrai que votre employeur a l’obligation d’aménager votre poste, et ça inclut les trajets domicile-travail", nous confirme Céline Gaxatte, responsable de la mission Handicap à TF1. Mais cet aménagement doit se faire dans la limite du "raisonnable", définie par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : "Les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue".

En clair, si ça coûte trop cher à votre employeur de vous commander un taxi tous les jours, il peut refuser de prendre en charge vos transports, mais devra trouver une autre solution.

"Un passage par la médecine du travail est indispensable. Si aucune solution n’est trouvée, le salarié peut être déclaré 'inapte'", nous éclaire Antoine Benoist, directeur conseil pour Aviséa, qui accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique d’inclusion des personnes handicapées.

