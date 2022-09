Mon employeur a-t-il le droit d'accéder à ma boîte mail professionnelle ? Le 20H vous répond

J'ai une adresse mail professionnelle. Mon employeur a-t-il accès au contenu de cette boîte ?

Oui, puisque c’est une adresse professionnelle, "par définition le droit considère que son contenu est professionnel… Et donc votre employeur y a accès", explique Carole Vercheyre-Grard, avocate spécialisée en droit du travail, qui a rédigé cet article sur son blog à ce sujet. "Néanmoins, le règlement intérieur peut avoir réduit les droits de l’employeur", précise-t-elle dans cet autre article.

La jurisprudence n’a pas changé sur cette question depuis plusieurs années. Et il y a une exception à la règle : les courriels clairement identifiés comme personnels, "avec l’indication 'Personnel' ou 'Privé' en objet, ou classé dans un répertoire 'Personnel'", peut-on lire sur le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. "Un message identifié comme personnel est considéré comme une correspondance privée et votre employeur doit en respecter le secret. La violation du secret des correspondances est une infraction pénale", ajoute la CNIL. Cette règle s’applique également aux SMS envoyés depuis un téléphone professionnel ou aux photos de vacances stockées sur l’ordinateur du bureau.