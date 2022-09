Peut-on m'obliger à travailler le dimanche si ce n'est pas écrit sur mon contrat de travail ? Le 20H vous répond

Une commune doit-elle obligatoirement proposer un service d’enlèvement des encombrants ?

Non, elle n’est pas obligée de venir les chercher à votre porte. "Sa seule obligation, c’est de vous proposer une solution pour vous en débarrasser", nous explique Nicolas Garnier, délégué général de l’association Amorce, qui accompagne les collectivités territoriales dans la gestion de leurs déchets. Et généralement, ça passe par une déchetterie communale : vous devez vous déplacer pour jeter vos déchets volumineux. "Pour les collectivités, c’est la solution la moins onéreuse, mais pour vous, ce n’est pas forcément la plus pratique."

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, l’astuce se trouve peut-être du côté des fabricants : "Ils sont obligés de reprendre gratuitement vos meubles et votre électroménager, pour tout nouvel achat", complète François Carlier, délégué général de l’association CLCV, qui rappelle régulièrement les professionnels à leurs obligations de reprise. C’est la règle du "1 pour 1", au départ, circonscrite aux équipements électriques et électroniques, puis étendue en février 2022 à l’ameublement ou encore aux jouets par la loi anti-gaspillage. Si un distributeur refuse de reprendre votre ancien modèle, cela vaut un signalement sur cette plateforme de la répression des fraudes.