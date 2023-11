Mory Sacko : la réussite éclair d'un chef

REPORTAGE – Par son âge, par ses origines africaines, par son sourire et sa zénitude, Mory Sacko détonne dans l'univers des chefs étoilés. Le jeune homme et sa cuisine métissée sont en train de se faire une place dans le monde de la gastronomie française.

À seulement 31 ans, Mory Sacko a inauguré son quatrième restaurant, le Lafayette's. C'est un partenariat avec Benjamin Patou, un homme d'affaires qui a misé gros sur ce chef. Mory Sacko était inconnu il y a trois ans, avant qu'il ne fasse connaître son visage et sa cuisine aux influences africaines dans l'émission Top Chef. Le concept des deux hommes, c'est de jouer des contrastes, entre ce lieu classé, ancien hôtel particulier du marquis de Lafayette, à deux pas du palais de l'Élysée, et le caractère atypique du chef et de sa cuisine.

Mais le rôle du chef ne se limite pas aux fourneaux. Il est aussi désiré en salle. Top models, sportifs et artistes, tous veulent rencontrer l'étoile montante de la gastronomie. Mory est un cuisinier qu'on s'arrache. Il est zen et souriant en toutes circonstances. C'est l'ascension fulgurante d'un enfant qui a grandi en banlieue, loin du faste des palaces. Mory Sacko est le premier chef d'origine africaine à obtenir une étoile au Guide Michelin, une reconnaissance éclair, quelques mois seulement après avoir ouvert son premier restaurant entre deux confinements, en 2020.

Il devient vite un phénomène médiatique. Après Top Chef qui l'a fait connaître, il prend, sur France 3, les commandes d'une émission de télé où il cuisine avec des célébrités. Avec son profil original et sa sincérité, il séduit jusqu'aux États-Unis. Sur une recommandation du comédien Omar Sy, Time Magazine l'affiche en couverture en septembre 2023.

