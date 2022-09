VIDÉO - À 19 ans, il est le plus jeune buraliste de France

Depuis deux mois, c'est devenu un rituel pour Nathan Chaize : ouvrir les portes de son propre bureau de tabac. À seulement 19 ans, il est le plus jeune buraliste de l'Hexagone et s'est installé à l'entrée de Narbonne (Aude). "Jusqu'à 10h, ça ne va pas arrêter, surtout à partir de 8h, quand les gens partent au travail", nous prédit-il. "En général, quand je ne suis pas trop réveillé, ça me réveille", s'amuse-t-il. Mais les réveils matinaux sont loin de l'avoir découragé.

Son bureau de tabac est l'un des derniers commerces du quartier encore ouverts. Alors, les habitants sont ravis : "C'est permettre aux habitants d'un quartier de vivre comme dans un village, d'avoir son petit commerçant à lui, c'est primordial", salue un client face à la caméra du 13H de TF1. Un autre déplore que "beaucoup de petits commerces ferment".