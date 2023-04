VIDÉO - Dans l'agglomération de Seine-Eure, le luxe dope l'activité économique

De plus en plus d'entreprises s'installent et se développent. Avec le boom économique que connaît la communauté d'agglomération de Seine-Eure, Maxime Berdeaux a décidé d'installer son restaurant "Edmond" il y a un an en plein cœur d'un des parcs industriels. Et ce n'est pas par hasard. "On a évidemment fait un business plan, on s'est intéressé aux entreprises qui étaient aux alentours, on s'est intéressé à leurs effectifs aussi, s'ils avaient des cantines ou pas. Ça nous a motivé à se lancer", explique le jeune patron à notre micro. Ce midi-là, les clients sont principalement des salariés des entreprises aux alentours et le service déjeuner est complet.

Avec plus de 40.000 emplois aujourd'hui, l'agglomération de Seine-Eure est le principal poumon économique du département de l'Eure.