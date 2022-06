Offres d'emploi : où sont les postes à saisir ?

Pour ce qui est des secteurs et des métiers recruteurs, le commerce vient en premier avec ses 137 095 offres d'emploi, essentiellement des vendeurs et des caissiers. De gros besoins sont également constatés dans les services à la personne, aide-soignant et aide-ménagère. Autre secteur en tension, l'industrie qui compte 133 330 postes, en majorité des ouvriers dans l'agroalimentaire et des magasiniers dans la distribution. Le BTP, lui, recrute en priorité des ouvriers de chantier et des maçons.