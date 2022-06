Opération recrutement au camping de Saint-Raphaël

Animateurs, serveurs, cuisiniers, techniciens... plus de 30 postes sont à pourvoir cet été. Mais les candidats ne se bousculent plus. Cela perturbe sérieusement le fonctionnement du camping. D'habitude, les équipes sont au complet des mois à l'avance, mais pas cette année. Alors, la direction a décidé d'organiser un job dating. Des entretiens de quelques minutes pour trouver du personnel. Tessa, 17 ans, est venue avec sa mère et elle est très motivée. A 11h30, cinq jeunes s'étaient présentés. C'est loin d'être suffisant.