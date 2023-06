VIDÉO - Réforme de Pôle Emploi : ce qui attend les allocataires du RSA

Retrouver "le plein emploi", c'est l'objectif du projet de loi présenté mercredi 7 juin par le gouvernement. Parmi les mesures les plus symboliques, la création de France Travail, qui se substitue à Pôle Emploi, mais aussi une profonde réforme du RSA. L'exécutif mise sur cette transformation pour atteindre un taux de chômage autour de 5% en 2027 (contre 7,1% actuellement) en ciblant les personnes très éloignées de l'emploi.

Car, en dépit de la forte baisse du chômage ces dernières années et des pénuries de main d'œuvre dans de nombreux secteurs, le nombre des bénéficiaires du RSA n'a guère diminué depuis 2017, autour de 1,9 million. Dans ce contexte, la création de France Travail, au plus tard d'ici au 1er janvier 2025, vise à mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi, caractérisé "par son atomicité et complexité", a expliqué le ministre du Travail, Olivier Dussopt.