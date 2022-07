Paiement des RTT : ce qui va changer pour vous

La mesure a été votée dans la nuit du vendredi à l'Assemblée nationale. Si votre employeur est volontaire et uniquement à cette condition, il pourra vous payer vos jours de RTT non pris. Pour le salarié, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu, pour le patron, pas de cotisation, mais il y a un plafond. Le versement est limité à 7 500 euros par an. Toutes les entreprises sont concernées.