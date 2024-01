"Pas besoin de financer un visa" : grâce au Brexit, l'Irlande attire des travailleurs de toute l'Europe

Avec des entreprises qui ne cessent de s'installer, l'Irlande attire des travailleurs de toute l'Europe. Le marché immobilier à Dublin n'arrive en revanche pas à suivre, et le loyer y est désormais plus cher qu'à Paris.

L'Irlande attire des travailleurs français comme de tout le reste de l'Europe, favorisée par le Brexit qui a fait d'elle le seul pays anglophone de l'Union européenne.

"On a à peu près une croissance de 30% de toutes nos offres d’emploi", rapporte Laurent Girard-Claudon, un Français qui a fondé son cabinet de recrutement à Dublin. "Ce sont de nouveaux postes qui se créent, des postes qui ont peut-être été relocalisés depuis l’Angleterre, ou des postes qui sont liés à la croissance du pays, liée au Brexit."

Pour les travailleurs, s'expatrier en Irlande est bien plus simple qu'en Angleterre : "Pour partir à Londres, c’est la recherche d’un job pour obtenir un sponsor qui va être en mesure de financer le visa. Or là, je me trouve dans l’Union européenne, je n’ai pas eu besoin de financer un visa ou quoi que ce soit pour venir à Dublin", témoigne une employée française dans le reportage en tête d'article.

Six fois plus de liaisons pour le fret maritime

Ces entreprises, qui s'installaient là "à l'origine pour des raisons fiscales", le font désormais "pour des raisons d'organisation, de simplification administrative", explique Franck Brunet d'un cabinet de conseil entrepreneurial pour les Français en Irlande.

Preuve de cette activité en pleine croissance, le port de Rosslare, qui assurait avant le Brexit six liaisons pour le fret maritime avec l'Union européenne par semaine, en compte dorénavant 36 par semaine, avec des ports en France, en Espagne et en Belgique. "On a recruté plus de monde et on a investi plus de 150 millions d’euros pour les infrastructures du port", rapporte son directeur Glenn Carr.

La contrepartie de cette croissance est une crise du logement. "Le pays clairement n’est pas adapté pour l’instant à recevoir ce nombre de personnes qui arrivent d’un seul coup. On a des salaires de cadres et on vit tous dans des chambres à 1000 euros", témoigne une Française expatriée. Les loyers sont désormais plus chers à Dublin qu'à Paris, au point que l'ambassade de France a mis en garde les candidats à l'expatriation sur la difficulté pour se loger.