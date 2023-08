Passion mambas : la chasse au serpent le plus dangereux du monde

Ce qui intéresse Chris, c’est le roi des reptiles, le fameux black mamba. Le mamba noir est le serpent le plus dangereux de l'Afrique. Il doit son nom à la couleur de l'intérieur de sa gueule. Il peut attaquer en une fraction de seconde et peut se déplacer à trois kilomètres heures. C'est le serpent le plus rapide au monde. Il peut atteindre jusqu’à 3m50 et peut vivre jusqu’à douze ou quinze ans.