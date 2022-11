Pénurie de main-d'œuvre : des titres de séjour pour les étrangers ?

Il y a un an, Isabelle Da Silva, gérante d'un restaurant dans les Yvelines, a bien cru devoir repasser elle-même derrière les fourneaux. Malgré les annonces et les bouches à oreille, elle a eu le plus grand mal à recruter un cuisinier. Elle a finalement embauché un travailleur venant du Bangladesh. Sauf que son permis de travail expire dans quelques semaines et elle se voit déjà recommencer les recherches. "Tout va s'arrêter à cause d'un document qui est, pour eux ainsi que pour nous restaurateur, très important. Il faut vraiment que l'Etat fasse quelque chose", espère-t-elle.