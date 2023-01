Peut-on cumuler emploi et retraite en restant au même poste, dans la même entreprise ? Le 20H vous répond

Peut-on cumuler emploi et retraite en restant au même poste, dans la même entreprise ?

Oui, c’est possible, mais ça implique forcément de rompre votre contrat actuel et d’en signer un autre. "Même si vous restez au même poste, avec la même rémunération", confirme Virginie Dupeyrat, directrice du cabinet MB Consultants, spécialisé dans l’accompagnement des retraités dans leurs démarches.

Si on y réfléchit bien... c’est logique, puisque vous devez bel et bien partir d’abord à la retraite, même sur le papier ! C’est le principe même du cumul emploi-retraite, dispositif qui vous est expliqué en détails sur cette page du service public. Quatre conditions à remplir pour en bénéficier : passer par une cessation d’activité (même théorique), obtenir toutes ses retraites de bas et complémentaires auprès de ses différents régimes, avoir tous ses trimestres et atteint l’âge légal de départ.