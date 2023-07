Peut-on cumuler plusieurs jobs d'été ? Le 20H vous répond

Je suis étudiant et je n’ai que deux mois pour travailler cet été. Puis-je cumuler plusieurs emplois ?

Oui, à plusieurs conditions. D’abord, il faut bien vérifier votre contrat de travail, "car il peut y avoir des clauses qui l’interdisent", précise Caroline André-Hesse, avocate spécialisée en droit du travail. Attention aussi si vous travaillez pour deux concurrents directs, vous risquez une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu’au licenciement. En effet, un salarié à une obligation de loyauté envers son employeur. Cela découle de l’article 1222-1 du Code du travail : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi".

Autre condition, la plus importante : "Respecter l’ensemble des règles relatives au temps de travail, la durée maximale légale, les temps de repos notamment", ajoute le ministère du Travail. La durée maximale légale du travail est de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Au-delà, vous risquez "une amende fixée à 1500 euros", et jusqu’à "3.000 euros en cas de récidive", peut-on lire sur le site du service public.