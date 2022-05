Pilotes de chasse en formation : les "Top gun" français

Dans "Top Gun", ils s'appellent Maverick et Iceman. Dans le ciel de Cognac, ils s'appellent Hugo, Téo et Jean-Christophe. Leurs vocations de pilote de chasse ont toutes été influencées par la superproduction américaine et ses répliques culte. À l'école de l'aviation de chasse, comme dans la fiction, les échanges sont en anglais. Chaque année, dans l'armée de l'air, une trentaine d'aviateurs sont brevetées, pilotes de chasse.