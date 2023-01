Place du Marché (ex-Toupargel) : près de 1 600 salariés pourraient bientôt être licenciés

"Moi oui, ça va changer totalement ma vie. Je vis tout seul, donc je n'ai qu'un salaire. Je vais me retrouver au chômage, je vais toucher 1 200 euros ? Quand j'aurai payé toutes mes factures, il ne me restera pas grand-chose", s'inquiète l'un des salariés. Tous les employés sont minés par la nouvelle. "On continue nos projets personnels, mais sans salaire, sans vie professionnelle, c'est très compliqué", témoigne une employée. C'est ce mardi le dernier délai officiel pour qu'un repreneur se manifeste. Selon l'un des syndicats de l'entreprise, le seul candidat à la reprise de la société, une enseigne de distribution, s'est finalement désisté.