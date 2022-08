Plagiste : un bureau face à la mer

Henri gère seul la plage, mais peut compter sur Élodie qui s'occupe du restaurant. En tout, 24 salariés s'entraident et ils ne vont pas chômer. Les mollets et les bras d'Henri sont bien déjà sollicités. Tout est prêt. La plage peut ouvrir. Trente minutes plus tard, c'est un défilé. Henri multiplie les allers-retours dans le sable, un vrai marathon.