VIDÉO - Plus de chances d'être embauché et plus vite : le boom de l'apprentissage dans l'artisanat en France

Dans toutes les branches artisanales, le nombre d'apprentis a connu une forte hausse l'an dernier : +12% pour la plomberie ou encore +14% pour la maçonnerie, selon le baromètre ISM-MAAF publié en juillet 2023. La palme revient pour le secteur du soin et de l'esthétique avec un bond de 38%. Il faut dire que le milieu recrute et que les employeurs y voient de nombreux avantages : de la main-d'œuvre à bas coût, avec un salaire d'environ 860 euros brut par mois, et sur mesure. "On va les former à notre sauce, on va les 'formater' et en fonction de ça, on aura ensuite de la main-d'œuvre qui sera vraiment en phase avec l'image de notre marque", détaille Justin Dutheil, responsable formateur à "L'atelier du sourcil".

Si l'apprentissage gagne du terrain, c'est aussi grâce à la prime à l'embauche, 6000 euros versés aux employeurs pour n'importe quel apprenti en première année et qui prépare un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inférieur ou égal au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (master, diplôme d'ingénieur...) Un coup de pouce qui a été prolongé jusqu'en 2027.