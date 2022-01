PME : ces patrons qui ont augmenté leurs salariés

Ce gérant est loin d'être le seul à fournir des avantages à ses salariés. De plus en plus de petites et moyennes entreprises s'y mettent. RT Services par exemple, une société située près de Marseille, s'est dotée d'un comité d'entreprise digne d'un grand groupe. Pour cela, le gérant a fait appel à un prestataire extérieur, spécialisé dans la création de comité d'entreprise. Offres de vacances, loisirs ou encore bons d'achat en supermarché, ce sont les seuls moyens pour ce patron d'attirer de nouveaux candidats à l'embauche.