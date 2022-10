Policiers réservistes : sur le terrain avec les premières recrues

Voici Laurent à la sortie de son travail, quelques heures avant sa patrouille. Il va enchaîner sept jours de permanence ici et un jour avec la police. Il a son casier personnel dans un commissariat, un gilet pare-balles et également une arme qui n’est pas nominative. Elle est enfermée ici, interdiction absolue de la garder à son domicile. Quatre heures de pratique quotidienne des armes durant un mois et trois séances de tirs annuelles sur des cibles sont suffisantes selon lui.