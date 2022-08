Pompiers : ces jeunes qui s'engagent

Pour les marins-pompiers qui se déplacent régulièrement sur les incendies du sud-est durant les mois d'été, c'est un partage nécessaire. La transmission d'un engagement de plus en plus important. Maeva regarde les images des feux de cet été d'un œil évidemment inquiet, mais cela renforce ses convictions. "Ce sont des images graves. Dans quelques années, ça peut être pire, et que s'il n'y a pas assez de pompiers, on ne pourra pas réussir à tout éteindre", explique-t-elle. Dès la rentrée de septembre, Maeva reprendra le chemin de l'école des jeunes marins-pompiers en même temps que ses cours en terminal.