Pompiers : l’engagement n’a pas d’âge

Ce mercredi matin à Libourne, 21 jeunes de douze à quatorze ans enchaînent les petits exercices. Marie-Alix a toujours rêvé d'être pompier. "On tourne entre dix et quinze d'habitude et là, on a presque doublé les demandes de recrutement pour les jeunes", explique Nathan Audureau, sapeur-pompier de Gironde. Mais attention, combattre le feu ne représente qu'une infime partie du travail des pompiers. Sur les 21 candidats, onze seront retenus au final.