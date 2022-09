Pompiers : volontaires dès le plus jeune âge !

Un entraînement intense, quatre heures par semaine en plus de leur scolarité. Se déplacer en toutes circonstances avec du matériel lourd, tirer plus de 100 kilos à bout de bras, une épreuve qui n'effraye pas Mathéo, treize ans, fils de sapeur-pompier volontaire. Une préparation physique indispensable dès le plus jeune âge.