Pour attirer des saisonniers, ce restaurateur les héberge

En plus du salaire, Stéphane Lucas, le patron, offre pour ses saisonniers d’autres avantages, comme un logement. Cet argument a séduit Alexis Ripoche, qui n’habite pas en Bretagne. "Nourri et logé… ça change pas mal, surtout dans une ville comme ça, où tous les logements sont hors de prix à cause de la saison. C’est un gros avantage", confie-t-il.