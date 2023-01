Perte de clients : avec l'inflation, les coiffeurs se font des cheveux

Moins de clients, mais plus de charges. Les factures d'eau et d'électricité de Soline ont augmenté de 50% par mois. Il a fallu trouver des solutions. "On a diminué l'amplitude horaire. Au lieu d'ouvrir à 8h30, on ouvre à 9h. Et avant, on faisait journée continue tous les jours, maintenant, on ferme entre 12h30 et 14h", poursuit Soline.