Pressings : sont-ils condamnés à disparaître ?

Céline Pressing existe depuis plus de 30 ans, sa propriétaire y travaille six jours sur sept. Mais les clients s'y font de plus en plus rares. "Tous les jours, je me pose la question de savoir si je serai toujours là l'année prochaine. On ne peut pas savoir, d'une semaine sur l'autre, s'il va y avoir du travail, si on va pouvoir payer les charges... C'est angoissant", déclare Céline Patard.