Prime, pizzas gratuites : devenez recruteur pour les restaurateurs

Derrière cette offre humoristique, il y a urgence. La saison estivale vient de démarrer et malgré une rémunération mensuelle de 2 300 euros net et deux jours de repos consécutifs par semaine, il est impossible de recruter. L'offre pourrait bien trouver preneur. En trois jours, le restaurant a reçu plus de candidatures que ces six derniers mois.