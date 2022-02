Primes, salaires : quand les entreprises récompensent leurs salariés

Comment bien gérer cet argent ? Faut-il le dépenser tout de suite ou le placer ? Nous avons posé la question à cette experte. "La plus grande erreur est de le laisser sur son compte courant. Mieux vaut ouvrir un Livret A, qui est maintenant rémunéré à 1%. On peut disposer des fonds quand on le souhaite", nous conseille Sandrine Allonier, directrice des études "Vousfinancer". Attention, ces sommes sont soumises à l'impôt. Pour en être exonéré, certaines entreprises proposent des plans d'épargne. Mais les fonds restent bloqués pendant cinq ans.