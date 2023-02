Électricité : pourquoi les entreprises ne demandent pas les aides

Bouclier tarifaire, tarif fixe ou prise en charge d'une partie de sa consommation... pour aider les patrons à faire les démarches, le conseil départemental met à disposition un conseiller joignable par téléphone. "Les informations existent mais c'est toujours plus simple d'avoir affaire à un interlocuteur direct qui connaisse le sujet des aides et de la vie des entreprises", affirme David Boban, conseiller départemental à "la sortie de crise" dans la Manche. "Pour une petite structure sans comptable à disposition, il est plus facile d'avoir affaire à quelqu'un qui lui explique quelles sont les aides qui existent et comment les solliciter", insiste-t-il.

Les entreprises ont encore du temps pour effectuer leur démarche, c'est-à-dire, envoyer l'attestation à leurs fournisseurs. L'aide est rétroactive.