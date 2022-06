Que risque-t-on en acceptant un job d'été non déclaré ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Dans la vidéo en tête de cet article, Garance Pardigon répond à leurs questions, liées notamment aux jobs d'été, sur le plateau de Gilles Bouleau.

On me propose un travail non déclaré pour cet été. Qu’est-ce que je risque si je l’accepte ?

Aucune sanction pénale, contrairement à votre "employeur" qui risque gros : emprisonnement, amende… Toutes les sanctions sont détaillées sur le site du ministère du Travail.

Et vous en tant que salarié ? Vous risquez de ne pas être payé si vous tombez sur un patron véreux. "C’est beaucoup plus courant qu’on le croit et vous n’aurez aucun recours", explique Etienne Gless, spécialiste en emploi des jeunes pour le site Letudiant.fr, sur lequel vous pouvez trouver des offres d’emploi pour cet été. "En fait, d’une manière générale, vous ne bénéficiez d’aucune protection" : pas d’indemnisation en cas d’accident du travail, pas de cotisation pour l’assurance chômage ou encore pour votre retraite, "même si ça peut vous sembler lointain".