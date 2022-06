Quels sont les contrats les plus intéressants pour un job d'été ? Le 20H vous répond

Contrats de saison et d’intérim sont aussi les options les plus fréquemment proposées dans les secteurs qui cherchent des bras l’été : "hôtellerie, restauration, services à la personne et bâtiment", détaille Florence Oumerretane, directrice des solutions emplois pour Adecco, entreprise spécialisée dans l’intérim pour les moins de 26 ans. "Il ne faut pas avoir peur des durées proposées, une à deux semaines en majorité. Pour l’employeur, c’est d’abord un moyen de vous tester. Si ça se passe bien, vous serez prolongé !", poursuit-elle.

Et les stages dans tout ça ? "Attention, s’ils durent moins de deux mois, ils ne donnent pas automatiquement droit à une gratification", met en garde Amélie d’Heilly, avocate spécialisée en droit du travail. Retrouvez toutes les règles en matière de stage ici.