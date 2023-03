Quinze ans après leur licenciement, ils doivent rembourser leurs indemnités

En octobre 2008, l’entreprise d’électricité et de plomberie où il travaille fait faillite. Le patron ne donne plus aucune nouvelle et laisse les douze salariés livrés à eux-mêmes. Les salaires ne sont plus versés. Finalement licenciés, il faudra attendre jusqu’en 2010 pour obtenir des indemnités. L’histoire aurait dû s’arrêter là. "J’ai l’impression qu’on a volé mon licenciement. On a eu beaucoup de mal à avoir eu les droits qui vont avec et maintenant on nous les réclame, donc double peine, deux fois puni", poursuit Dominique.