Rachat de vos RTT : combien cela peut vous rapporter ?

Exemple avec une salariée, commerciale dans une entreprise du Nord de la France, à raison de 220 euros par jour. Si elle choisit de monétiser ses onze jours de RTT annuelle, cela représenterait un gain de 2 420 euros. Dans un premier temps, ce dispositif concernera les RTT cumulés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, avec un plafond de 7 500 euros par salarié et par an.