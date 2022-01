Reconversion : le nouvel âge d'or de la poterie

Il y a encore un an et demi, Stéphanie Wahl était attachée de presse dans le tourisme. Neuf mois de formation plus tard et un CAP en poche, elle quitte tout pour ouvrir un atelier de poterie. "J'avais envie de revenir à quelque chose de plus authentique. Il fallait que je fasse quelque de tangible, qu'à la fin de la journée, j'ai créé des pièces. Sur ma table, j'ai eu des vases, des bols et toute une série de choses qui puisse durer dans le temps", confie-t-elle.