REPORTAGE - Avant l'été, la (difficile) chasse aux saisonniers

Le cadre de travail de ce restaurant à Toulon est idyllique : soleil, proximité de la mer et un salaire proposé de 1900 euros net par mois. Et pourtant, en coulisses, les candidats sont rares. En cuisine, des places de saisonniers sont disponibles. Le chef en a trouvé un, qui est venu faire une journée d'essai jeudi. Mais ce midi, silence radio. Ne pas donner suite sans prévenir, c'est une attitude qui n'étonne plus ce chef. "C'est récurrent. Sur une dizaine de CV, on a peut-être deux personnes au maximum qui viennent", déplore à notre micro Jérémy Jastrzebski, chef cuisinie au restaurant "M5" à Toulon.

En salle, c'est le même problème, il manque deux serveurs. Andréa est en CDI depuis quatre ans. Pour elle, il faudra être partout à la fois. Pour le patron, le planning est devenu un casse-tête quotidien. Les conséquences ? Ne pas pouvoir ouvrir la terrasse ce midi et faire des choix. "On va être obligé de fermer un jour par semaine, le mercredi. C'est etre 1500 et 2000 euros de chiffres d'affaires en moins", explique le gérant du "M5", Yann Desrante.