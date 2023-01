Recrutement : les entreprises qui vont (beaucoup) embaucher cette année

Au total, 20 000 postes sont à pourvoir dans le secteur. Avec la hausse des demandes, les élèves sont embauchés avant même d'être formés dans ce centre de formation à Servon en Seine-et-Marne. C'est le cas d'Alexis, en pleine reconversion. Il était élagueur et très motivé pour devenir chauffeur et bénéficier d'un salaire plus attractif.

Dans le secteur du transport, de la logistique ou encore celui de l'automobile, les prévisions d'embauche pour 2023 sont en hausse par rapport à l'an dernier. On constate le même phénomène dans le numérique où l'on recherche cette fois des salariés très qualifiés.