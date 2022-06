Recruter sans CV : ces patrons qui cassent les codes

Cette usine picarde fabrique des plaques d'égouts. Le groupe embauche en moyenne 50 personnes par an et beaucoup arrivent parrainés par un employé. C'est le cas de Damien, recruté il y a quelques mois. On ne lui a demandé aucun CV. L'entreprise a dû former ce jeune homme pendant plusieurs semaines, mais cela valait le coup. Elle a gagné un ouvrier qualifié. Et comme cette industrie peine à séduire les candidats, la direction multiplie les opérations de recrutement originales. Tout est bon pour attirer de nouveaux profils.