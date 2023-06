VIDÉO - Robert Clergerie, l'un des derniers chausseurs Made in France, cherche son repreneur

C'est un fleuron de la chaussure française et un savoir-faire exceptionnel qui pourrait disparaître. Mais les employés ne comptent pas baisser les bras. "Nous sommes en colère, indignés et résignés. Mais nous nous battons", affirme l'un d'eux. "C'est un savoir-faire, on a de l'or dans la main", déclare un autre. En avril, le groupe Clergerie, détenu par un fonds d'investissement, a été placé en redressement judiciaire. La production est à l'arrêt, et l'entreprise est en cessation de paiement.