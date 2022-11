VIDÉO - Chômage : on vous explique les nouvelles règles d'indemnisation

En revanche, si la situation économique se dégrade et passe "au rouge", c'est-à-dire que le taux de chômage dépasse les 9 % ou progresse de plus de 0,8 point sur un trimestre, les règles actuelles demeurent. Celui qui avait droit à 24 mois d'indemnités continuera à les toucher.

Quelques professions ne sont pas concernées par la réforme : pour les intermittents du spectacle, les dockers, les marins-pêcheurs et certaines personnes licenciées pour motifs économiques, le système restera identique, et donc plus avantageux. Enfin, comme aujourd'hui, personne ne touchera moins de six mois d'indemnité.