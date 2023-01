Réforme des retraites : comment bien faire vos calculs

Hier, le couperet est tombé. Comme beaucoup de Français, Gérald, boulanger de 57 ans, s’est renseigné. Il devra travailler neuf mois de plus. "Avec le prolongement des cotisations, il va falloir que je parte à 62, 63 ans. Et ce n’est pas clair et ce n’est surtout pas logique", s'étonne-t-il.