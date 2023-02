VIDÉO - Les seniors sont-ils trop payés en France ?

Et si les seniors étaient trop bien payés en France ? Derrière cette question provocatrice, un argument qui s'invite dans le débat sur la réforme des retraites : c'est parce qu'ils coûteraient trop cher que beaucoup d'entreprises chercheraient à pousser les plus âgés vers la sortie.

Que disent les chiffres ? Selon l'OCDE, la rémunération des 55-64 ans en France est supérieure de 17% à celle des 25-64 ans. C'est moins qu'en Italie (19%), mais davantage que dans beaucoup de pays occidentaux. Ainsi, les seniors allemands ne gagnent que 11% de plus, au Danemark c'est seulement 3%, et leur revenu est même inférieur au Royaume-Uni (-1%). En revanche, le taux d'emploi dans ces pays est bien meilleur, puisqu'il atteint 74% en Allemagne et 73% et au Danemark, contre seulement 57% en France et 55% chez nos voisins transalpins. Le niveau des salaires aurait donc bien un impact sur l'emploi des seniors, selon les économistes de l'OCDE.