Existe-t-il une liste précise des métiers dits "pénibles" ? Le 20H vous répond

"Il vaut mieux surveiller votre solde au fur et à mesure, et signaler les oublis le plus tôt possible", conseille Pascal Pétrel. En effet, c’est à votre employeur de déclarer les facteurs de risque liés à votre poste... mais il se peut qu’il y ait des oublis. Et dans ce cas, c’est la porte ouverte aux litiges ! Dans sa foire aux questions dédiée au sujet, l’Assurance maladie conseille d’abord de se retourner vers son employeur, puis auprès du compte professionnel de prévention.

Car ces points peuvent vous permettre de partir plus tôt à la retraite. "Vous pouvez les échanger contre des trimestres, jusqu’à huit. Cela permet donc d’anticiper son départ à la retraite de deux ans au maximum, par rapport à l’âge légal", calcule Emeric Jeansen, maître de conférence à l’Université Panthéon-Assas, auteur du manuel Droit de la protection sociale.

Cette utilisation des points peut être demandée à partir de 55 ans, nous précise-t-on à l’Assurance retraite. "Nous n’intervenons pas dans cette 'conversion'. Nous agrégeons simplement ces trimestres dans les dossiers de départ en retraite".