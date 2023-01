Un quart des travailleurs les plus pauvres morts avant la retraite, vrai ou faux ? Le 20H vous répond

Selon les économistes, dans le cas des 5% les plus pauvres, il est probable que ces 466 euros par mois proviennent des minima sociaux. "466 euros par mois, pour vivre toute sa vie, c’est vraiment peu et c’est souvent synonyme d’exclusion sociale", décryptent Ulysse Lojkine et Michael Zemmour, deux chercheurs qui ont rédigé cet article sur les inégalités sociales face à la retraite.

A propos d’inégalités sociales, peut-on affirmer que les travailleurs les plus modestes ont moins de chance de profiter de leur retraite ?

Oui. L’espérance de vie d’un ouvrier est inférieure de 7 ans à celle d’un cadre, nous dit l’Insee dans cette autre étude. "Il y a donc bien une inégalité sociale face à la mort... Et donc face à la retraite", concluent Ulysse Lojkine et Michael Zemmour.