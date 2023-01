Plus fiables et plus fidèles : ces entreprises qui misent sur le recrutement des seniors

"On n'a pas des méthodes de présélection qui se basent sur les compétences. On est uniquement sur la personnalité, sur l'envie", précise Jonathan Goldfarb, directeur Recrutement et Formation chez Franprix. Plus d'un quart des salariés de l'enseigne sont des seniors identifiés comme plus fiables. Ils sont plus fidèles aussi, car ils espèrent avoir trouvé l'entreprise où ils pourraient terminer leur carrière.