Carrières longues : un départ anticipé sera toujours possible

Guiseppe, lui, est responsable commercial. Il a commencé sa carrière à 18 ans. Son quotidien, c'est plus de 250 km de route dans la journée. Une application lui permet de calculer son âge de départ. Il attendait avec impatience les annonces du gouvernement. Et la réforme ne changera rien pour lui. Ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans pourront partir à 62 ans. "Moi, je m'attendais à une retraite à 60 ans. Ça aurait été bien. Je pense que 60 ans, c'est quand même raisonnable pour pouvoir profiter et prendre le temps de vivre", dit-il.