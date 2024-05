"Tu poses quelques jours et tu as plusieurs semaines" de congés : les petits malins des ponts de mai

Le calendrier du mois de mai se montre particulièrement généreux avec les plus stratèges cette année. Ceux qui ont posé cinq jours de congé peuvent partir douze jours en vacances, sans compter le télétravail. Le 20H de TF1 a rencontré plusieurs petits malins en Normandie.

Dans la famille Sinuziac, on prend très au sérieux les grands ponts du mois de mai. Leurs vacances en Normandie sont le fruit d’une stratégie mûrement réfléchie pour poser le moins de congés possibles. "Nous, on n'a pas pensé "ponts", on a pensé directement "viaduc" ! C'est cool : tu poses juste quelques jours et finalement, tu as plusieurs semaines" de congés, se réjouit le père. La famille a de la chance, l’école privée des enfants ferme toute la semaine avec le pont de l'Ascension.

Pour deux jours d’école, d’autres parents sont moins regardants et estiment que leurs enfants en bas-âge pourront manquer les cours. Les jeunes salariés, eux, ont pensé flexibilité. Le télétravail est leur technique pour prolonger un séjour au soleil. "En fait, il n'y a déjà pas grand monde qui travaille à ce moment-là, donc [les employeurs] sont assez flexibles là-dessus", souligne une jeune femme en terrasse d'un restaurant. Dans de nombreuses entreprises, ces ponts sont devenus une telle institution qu’ils sont obligatoires pour les salariés.

Le mois de mai est même devenu une période clé dans certains restaurants de la région, avec déjà 500 réservations pour la semaine prochaine dans l'un de ces établissements du Calvados. "Par rapport aux autres années, on a anticipé notre recrutement beaucoup plus tôt pour qu'ils soient efficaces et prêts dès le mois de mai", précise Aurélie Lévy, restauratrice. Le dernier avantage des vacances en mai, ce sont des prix moins chers qu’en juillet ou en août, mais encore faut-il accepter de transiger sur la température de l’eau, qui n'affichera que 12 degrés en Normandie cette semaine.