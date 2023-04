VIDÉO - Embauchez-moi comme serveur : le test de TF1 avec faux CV et caméra cachée

"J'ai créé mon CV avec un nom d'emprunt, aucune expérience dans le milieu et un niveau baccalauréat". Alors que la pénurie de main d'œuvre fait rage dans l'hôtellerie-restauration, au point que le métier de serveur est désormais le plus recherché de France selon Pôle Emploi, une équipe de TF1 fait un test en caméra cachée dans le reportage ci-dessus : tenter de se faire embaucher, avec un faux CV, dans un établissement de la rue principale de Cabourg (Calvados). Dans le premier visité, un employé donne d'emblée le ton : "On cherche tout le temps du monde". Très vite effectivement, le gérant de ce restaurant normand invite notre journaliste dans son bureau, pour un entretien. "Qu'est-ce que vous cherchez, un CDD, un CDI ?" Première tentative, et premier contrat pour l'été.