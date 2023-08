REPORTAGE - "Même dans le speed on doit rester souriant" : 24 heures aux côtés des saisonniers d'un village vacances

Une journée dans un club, pour Syval Nicola, le responsable des bungalows, cela commence toujours par un petit coup de chaud. " Au total, 140 arrivées aujourd'hui, on a donc plus de 100 logements qui doivent être prêts en quelques heures. Et même dans le speed, on se doit d'être toujours souriant", détaille-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Pour gagner cette course contre-la-montre, le rythme est soutenu. Pendant que Keïna s'attaque aux lits, Nadia nettoie les sanitaires. La durée de l'opération est de 20 minutes et pas une de plus. Au même moment, la réception est prise d'assaut. Des Belges ont payé 2200 euros pour dix jours, alors ils en veulent pour leur argent.