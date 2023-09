VIDÉO - Berger, couvreur... ces métiers qui ne peuvent plus se passer des drones

En plus de faire gagner du temps, les drones évitent de prendre des risques et de travailler dans des conditions pénibles, pour inspecter l'intérieur de canalisations de 1m60 de diamètre, par exemple. "Pour des humains (...), ça va être compliqué de travailler toujours plié, à longueur de journée dedans", confirme le pilote de drone Alban Chesneau. "C'est jamais anodin d'aller dedans, on a des risques liés à différents gaz", tels que l'hydroxyde de sulfure, le méthane ou le dioxyde de carbone.

Là encore, la caméra du drone permet plus de précision : "On a des vidéos d'ensemble, sur une longue durée, et si on a un doute, on peut re-regarder la vidéo, zoomer sur le défaut pour bien le qualifier", ajoute le responsable d'une agence Veolia Estimé Ebounou.